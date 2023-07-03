مباشر | الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين

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طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
طقس فلسطين يشهد أجواءً حارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بشكل عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو حارا نسبيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس: فيكون الجو حارا نسبيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة إذ تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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