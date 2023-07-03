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شؤون فلسطينية

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تُصدر بياناً حول عدوان الاحتلال على جنين

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تُصدر بياناً حول عدوان الاحتلال على جنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بياناً صحفياً عقب عدوان الاحتلال الواسع على جنين، فجر اليوم الإثنين، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة 25 آخرين بينهم سبع إصابات خطيرة.

ووجهت الغرفة المشتركة "التحية لأبطال جنين الذين يقفون شامخين عازمين على إذلال العدو وكسر عنجهيته، وتحية لشعبنا المرابط الذي يحتضن المقاومة ويقف في وجه العدوان".

وأكدت على أنها في "حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم"، داعية كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.

وقالت الغرفة المشتركة إن "استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة".

وأضافت "ندعو أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه".

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