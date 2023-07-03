مباشر | الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين

شؤون فلسطينية

شاهد: عضو في ثوري فتح يدعو الأجهزة الأمنية للدفاع عن مخيم جنين

شاهد: عضو في ثوري فتح يدعو الأجهزة الأمنية للدفاع عن مخيم جنين
عضو المجلي الثوري لحركة فتح يوجه دعوة للأجهزة الأمنية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح، جمال حويل، فجر اليوم الاثنين، رسالة إلى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وقال في كلمة له: "رسالة إلى أبناء الأجهزة الأمنية أن الأوان أن تدافعوا عن إخوانكم في هذا المخيم".

وتابع: "رسالة إلى كل الأحرار وإلى أبناء الفصائل كافة بأن يتوحدوا، وإلى أبناء الأجهزة الأمنية بأن آن الأوان أن تدافعوا عن أبنائكم في مخيم جنين".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.

وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف "إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".

 


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