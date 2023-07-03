الجهاد الإسلامي: ما لم يتوقف العدوان على جنين فخيارات المقاومة ستكون واسعة وشاملة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، إن القصف الجوي على جنين يعكس فشل محاولات الدخول لمخيمها بفضل استبسال أبطال المقاومة.وأكد شهاب في تصريح له رداً على العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم الاثنين، أن قيادة المقاومة تتابع ما يجري في جنين وخياراتها مفتوحة في الدعم والاسناد ونصرة أهل ومقاومة جنين.وأضاف القيادي في الجهاد الإسلامي أنه "ما لم يتوقف هذا العدوان فإن خيارات الرد ستكون واسعة وشاملة".