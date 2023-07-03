فتح: سنواجه مع الفصائل الفلسطينية العدوان على جنين وسنفشله

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، فجر اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يشرف على العدوان في جنين بشكل مباشر".وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين)، بأن "كل الحلول الأمنية التي يسعى نتنياهو من خلالها لتحقيق مكاسب لن تنجح".وتابع: "نقول للعدو الإسرائيلي إن حركة فتح ومعها كل الفصائل الفلسطينية ستواجه العدوان على جنين وستفشله".وشدد الحايك على أن "نتنياهو يسعى من خلال العدوان على جنين إلى صرف النظر عن أزماته الداخلية".