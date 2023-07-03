أول تعقيب من هنية على العدوان الواسع في جنين

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس المكتب السياسي لحرك المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، على العدوان الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها.وقال هنية في تصريح له فجر اليوم الاثنين "ندعو أهلنا في كل أرجاء الضفة إلى الوقوف إلى جانب جنين والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط العدو".وأضاف هنية في تصريحه "الدم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات".وتابع هنية "شعبنا ومقاومته في كافة أماكن تواجده يعرفون كيفية الرد على هذا العدوان البربري".