معاريف: القوات التي تدخل جنين هي الأكبر منذ 2002
قال الصحفي، تال ليف رام من صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، إن عدد القوات التي تدخل جنين هو الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وأضاف بأن "نية الجيش عملية عسكرية سريعة تستمر يومين لكن يبدو أن الأوضاع قد تتطور لمناطق أخرى".
ووفق قنان (كان) الإسرائيلية، فإنهم يستعدون في إسرائيل لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة في أعقاب العملية العسكرية في جنين.
وأضافت بأن المسؤولين الإسرائيليين، حذروا برسالة بأن أي إطلاق للصواريخ من القطاع، "ستكون خطوة خاطئة".
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".
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