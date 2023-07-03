معاريف: القوات التي تدخل جنين هي الأكبر منذ 2002

وأضاف بأن "نية الجيش عملية عسكرية سريعة تستمر يومين لكن يبدو أن الأوضاع قد تتطور لمناطق أخرى".

ووفق قنان (كان) الإسرائيلية، فإنهم يستعدون في إسرائيل لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة في أعقاب العملية العسكرية في جنين.





وأضافت بأن المسؤولين الإسرائيليين، حذروا برسالة بأن أي إطلاق للصواريخ من القطاع، "ستكون خطوة خاطئة".