(كان): إسرائيل تستعد لإطلاق صواريخ من غزة تزامناً مع العدوان الواسع على جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عن بدء عدوان عسكري واسع على شمال الضفة الغربية يتركز في مدينة جنين ومخيمها بهدف ضرب المقاومة.وبدء العدوان بضربات جوية من طائرات الاحتلال تلاها اجتياح بري واسع من مختلف محاور جنين، يشارك فيه وحدات من "النخبة" في حيش الاحتلال، بحسب ما أعلنت إذاعة الجيش.وفي هذا الإطار، قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن قيادة الجيش والمستوى السياسي يستعدان لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة في أعقاب العملية العسكرية في جنين.وأضافت القناة نقلاً عن مسؤولين في الجيش "حذر برسالة واضحة أن مثل هذه الخطوة ستكون خطوة خاطئة".