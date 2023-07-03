جيش الاحتلال يُعلن اسم العملية العسكرية في جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية واسعة النطق في مدينة جنين.وأطلق جيش الاحتلال اسم "الحديقة والمنزل" على هذه العملية العسكرية.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله فجر اليوم الاثنين، إن الهدف من العملية العسكرية هو إنهاء ما وصفها مكانة جنين كمدينة "ملاذ للإرهاب".وأضافت نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي: بأن "العملية ستستمر حسب الحاجة".ووفق قناة (كان)، فإنه تم اتخاذ قرار شن العملية العسكرية في جنين قبل حوالي أسبوعين، ولكن تم تجميدها حتى نهاية عيد الأضحى.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله: إن "العملية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية".وأضاف: بأن هناك قوات خاصة تابعة للجيش تشارك في العملية وتحاصر جنين، كما أن عدة طائرات مسيرة تحلق في سماء المنطقة.ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني قوله، إن "استمرار العملية العسكرية في جنين، يعتمد على قدرتنا على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة".