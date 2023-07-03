حماس: العدوان الواسع على جنين لن يحقق أهدافه وسيفشل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن العدوان الواسع على جنين لن يحقق أهدافه وسيفشل الاحتلال به.وأكد قاسم في تصريح له فجر اليوم الاثنين، أن "حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان ضد جنين".وشدد قاسم، على أن "جنين أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه العدو، باعثاً بالتحية إلى المقاومة في جنين التي تخوض هذه المعركة بكل بسالة وبطولة أمام العدوان الصهيوني الهمجي".ونوه بأن الاحتلال لن "يستطيع أن يحسم المعركة ضد المقاومة وشعبنا الذي سيواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال".ولفت إلى أن جنين ومعها كل مدن فلسطين التاريخية ستواصل ثورتها وانتفاضتها بالرغم من جرائم الاحتلال، مؤكدا أن إرادة الصمود لدى شعبنا هي أقوى من الآلة العسكرية للاحتلال.