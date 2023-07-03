القرار اتُخذ قبل أسبوعين.. مسؤول إسرائيلي يُعلن هدف العملية العسكرية في جنين
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله فجر اليوم الاثنين، إن الهدف من العملية العسكرية هو إنهاء ما وصفها مكانة جنين كمدينة "ملاذ للإرهاب".
وأضافت نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي: بأن "العملية ستستمر حسب الحاجة".
ووفق قناة (كان)، فإنه تم اتخاذ قرار شن العملية العسكرية في جنين قبل حوالي أسبوعين، ولكن تم تجميدها حتى نهاية عيد الأضحى.
ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله: إن "العملية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية".
وأضاف: بأن هناك قوات خاصة تابعة للجيش تشارك في العملية وتحاصر جنين، كما أن عدة طائرات مسيرة تحلق في سماء المنطقة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني قوله، إن "استمرار العملية العسكرية في جنين، يعتمد على قدرتنا على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة".
كما قال الصحفي الإسرائيلي، يوآف زيتون، إنه تم التخطيط للعملية العسكرية في جنين لمدة عام تقريبًا في فرقة الضفة، وخضعت لعدة تعديلات وتحديثات وتم تأجيلها عدة مرات.
وأضاف بأن "هدفها هو استعادة الردع الإسرائيلي في شمال الضفة مع التركيز على جنين، وإلحاق أضرار واسعة النطاق ودقيقة بالخلايا المسلحة".
وتابع الصحفي الإسرائيلي: "يشارك في العملية المئات من قوات الكوماندوز الخاصة ووحدات النخبة الأخرى، برفقة عشرات الطائرات، والآليات".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.
وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".
وأفادت صحيفة (يديعوت احرنوت) أن الجيش "بدأ عملية مستهدفة لإفشال البنية التحتية للمسلحين في المدينة وفي مخيم جنين، بهدف تنفيذ عمليات دقيقة وحادة لفصل المسلحين عن السكان المدنيين.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف جوي استهدف مواقع ومنازل في جنين.
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