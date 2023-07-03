القرار اتُخذ قبل أسبوعين.. مسؤول إسرائيلي يُعلن هدف العملية العسكرية في جنين

وأضافت نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي: بأن "العملية ستستمر حسب الحاجة".

ووفق قناة (كان)، فإنه تم اتخاذ قرار شن العملية العسكرية في جنين قبل حوالي أسبوعين، ولكن تم تجميدها حتى نهاية عيد الأضحى.

وأضاف: بأن هناك قوات خاصة تابعة للجيش تشارك في العملية وتحاصر جنين، كما أن عدة طائرات مسيرة تحلق في سماء المنطقة.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله: إن "العملية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني قوله، إن "استمرار العملية العسكرية في جنين، يعتمد على قدرتنا على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة".

كما قال الصحفي الإسرائيلي، يوآف زيتون، إنه تم التخطيط للعملية العسكرية في جنين لمدة عام تقريبًا في فرقة الضفة، وخضعت لعدة تعديلات وتحديثات وتم تأجيلها عدة مرات.





وأضاف بأن "هدفها هو استعادة الردع الإسرائيلي في شمال الضفة مع التركيز على جنين، وإلحاق أضرار واسعة النطاق ودقيقة بالخلايا المسلحة".





وتابع الصحفي الإسرائيلي: "يشارك في العملية المئات من قوات الكوماندوز الخاصة ووحدات النخبة الأخرى، برفقة عشرات الطائرات، والآليات".