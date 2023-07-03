فيديو: شهيد وإصابات خطيرة.. الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في جنين

























رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، البدء بعملية عسكرية واسعة في مناطق شمال الضفة الغربية تستهدف بالتحديد مدينة جنين ومخيمها.وقالت إذاعة الحيش، إنه تقرر البدء بعملية عسكرية واسعة في جنين، تهدف " إحباط البنى التحتية المسلحة واعتقال عناصرها في جنين".وأفادت صحيفة (يديعوت احرنوت) أن الجيش "بدأ عملية مستهدفة لإفشال البنية التحتية للمسلحين في المدينة وفي مخيم جنين، بهدف تنفيذ عمليات دقيقة وحادة لفصل المسلحين عن السكان المدنيين.بدورها، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف جوي استهدف مواقع ومنازل في جنين.يتبع..