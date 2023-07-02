شؤون فلسطينية

قيادي في حركة الجهاد الإسلامي يدعو لمقاطعة السويد

قيادي في حركة الجهاد الإسلامي يدعو لمقاطعة السويد
المتطرف سلوان موميكا الذي قام بحرق القرآن
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو سامر موسى، أن "الجريمة التي أقدم عليها المتطرف سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم الكبير في السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك، استفزاز لمشاعر المسلمين، وتحد للأمة الإسلامية كلها، وإظهار للحقد الغربي تجاه الإسلام والمقدسات". 

وشدد موسى، في تصريح لأحد المواقع التابعة لحركة الجهاد، على أن "هذه الجريمة يجب أن يُعاقب عليها المتطرف موميكا، مديناً بأشد العبارات المساس والاستهتار بمعتقدات ومقدسات الأمة الاسلامية وكتابها الكريم، بتواطؤ وتغطية حكومة السويد، بذريعة حرية الرأي، ومشيراً إلى أن ذلك ليس من الحرية في شيء وإنما عمل إجرامي وإرهابي متكامل الأركان".

ودعا موسى إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي شديد، ومقاطعة الحكومة السويدية، وطرد سفرائها، وقطع العلاقات معها في المجالات كافة، دبلوماسياً، وسياسياً، وثقافياً، واقتصادياً من خلال مقاطعة منتوجاتها وبضائعها كافة.

وأشار إلى أن هذه "الجريمة النكراء ليست وليدة اللحظة، بل هي سياسة صهيونية ماسونية، تعمل لتعميم هذا الفكر المتطرف وتغذيته بشكل  ممنهج، كما حدث في الخليل في10/9/ 2022 و23/6/2023 في قرية عوريف جنوب نابلس". 

وجدد تأكيده موسى على أن "استئصال الغدة السرطانية المتمثلة في كيان الاحتلال و كافة مشاريعه الشيطانية كافة، وأدواته في العالم، كفيلٌ بوضع حد لهذا التطرف المدعوم من الماسونية العالمية التي تتحكم بسياسات الغرب وتسير به نحو الشذوذ الجنسي وتعميمهم فكر الشواذ تحت عناوين براقة، منها: حرية الرأي والمساواة، وحرية المرأة، وحماية الطفل".

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