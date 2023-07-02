شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على مصادقة الاحتلال بشأن إقامة مستوطنة جديدة في الجليل

حماس تُعلق على مصادقة الاحتلال بشأن إقامة مستوطنة جديدة في الجليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة واعتماد بؤرة استيطانية مقامة قرب قرية عيلبون في الجليل المحتل، والشروع في تحويلها إلى تجمّع استيطاني باسم (رامات أربيل)؛ هو "جريمة وسرقة علنية لأراضي الشعب الفلسطيني لن تفلح في محو هويّتها الوطنية".

وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "مُضِيّ حكومة الاحتلال الفاشية في مخططات (تهويد الجليل)، واستخدامها تشكيلات لعصابات إرهابية من المستوطنين المتطرفين، بهدف السيطرة على الأراضي، وإرهاب شعبنا الفلسطيني، في استعادة لمشاهد التطهير العرقي الذي نفّذته العصابات الصهيونية بحقّ شعبنا عام 1948؛ يعدّ إرهاب دولة منظّمًا لن ينجح في عزل شعبنا عن أرضه، ولن يُقابَل إلا بمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المقاومة حتى تحرير الأرض ونيل الحرية والاستقلال".

وضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب، صادقت حكومة الاحتلال رسمياً، اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بأراضي الـ48.

وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غودكنوبف، رئيس كتلة (يهدوت هتوراة)، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة (رمات أربيل).

وأشار إلى أن "هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، متفاخرا بأن الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.

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