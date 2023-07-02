القناة 12: إسرائيل توجه رسالة تهديد إلى حزب الله

وأفادت صحيفة (إنتلي تايمز) الإسرائيلية اليوم الأحد، إن (حزب الله) اللبناني يوسع حدود المنطقة الفاصلة مع إسرائيل.





وأضافت الصحيفة بأن (حزب الله) نجح في ذلك من خلال "وجود عسكري رمزي في الأراضي الإسرائيلية"، فيما تحاول إسرائيل التعامل مع الحادث بأدوات دبلوماسية.





في السياق، قال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن على تل أبيب أن تعمل بكل طريقة ممكنة لإزالة خيام (حزب الله) على الحدود، ويجب أن يأخذ الحراك السياسي وقته.





وأضاف المعهد: "إذا فشل، يجب اتخاذ إجراءات لإزالة الخيام حتى على حساب خطر الانحدار إلى صراع محدود في الميدان".



