شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد جلسة لبحث الوضع "غير المستقر" للسلطة الفلسطينية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد جلسة لبحث الوضع "غير المستقر" للسلطة الفلسطينية
نتنياهو وغالانت في اجتماع أمني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد مساء اليوم جلسة مناقشة لتقييم الوضع الأمني في الساحة الفلسطينية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ووفق القناة فإن "من المتوقع أن تتناول الجلسة أيضاً الوضع الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بما في ذلك الوضع غير المستقر للسلطة الفلسطينية والخيارات التي تواجه إسرائيل".

ووفق زعم الصحفي الإسرائيلي إليؤور ليفي، فإن السلطة الفلسطينية أجرت مؤخرًا سلسلة من المناقشات حول إمكانية إعلان إفلاس مالي بسبب الوضع المالي الصعب، مشيراً إلى أن "معنى مثل هذا القرار هو الإغلاق الكامل للمكاتب الحكومية والخوف من فقدان الاستقرار في الضفة الغربية وتفكك السلطة الفلسطينية".

بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن انهيار السلطة الفلسطينية، "غير واردة على الإطلاق".

وقال العسيلي في تصريح لقناة (المشهد): "عملياً انهيار السلطة غير وارد على الإطلاق".

وأضاف: على العكس أنا أتحدث كوزير اقتصاد أمامي كل الأرقام الموجودة، وبالعكس نحن نعيش شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص".

وتابع العسيلي: هذه الشراكة تعطي فرصة للفلسطينيين بغض النظر عن تدخلات الاحتلال، ولدينا أرقام إيجابية عن الاقتصاد الفلسطيني".

وأوضح: "معدل الدخل القومي في فلسطين 16 مليار دولار، ولدينا ودائع في البنوك الفلسطينية 17 مليار دولار، و19 بنكاً يعملون بشكل حر إيجابي"، مؤكداً بأن "هناك سلطة نقد ذات مصداقية مهنية عالية وهناك حرية تحويل الأموال بسهولة". 

وأضاف وزير الاقتصاد: "في سنة 2022 سجلنا أكثر من 2000 شركة جديدة برأس مال 700 مليون دولار تخلق فرص عمل وتبني مصالح".

وتابع: "من ضمن الشركات 79 مصنعاً لمن حصل على رخصة تشغيل برأس مال 17 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "فلسطين أرض خصبة للاستثمار".

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