السعودية ترفض مشاركة إسرائيليين في اجتماع ليونسكو سيقام في الرياض

وزعم ‏وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، بأن "التطبيع مع السعودية مسألة وقت فقط".





وأضاف في تصريحات نقلها موقع (ماكور ريشون) الإسرائيلية، بأن "السلام يصنع مع الأقوياء وإسرائيل دولة قوية أمنياً واستخباراتيا واقتصادياً، كما لها دور فعال وقوي في المساعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فهناك فائدة في صنع السلام معها".





وكانت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، نقلت اليوم الأحد عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية قولهم، إن استمرار سياسة الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية من شأنه أن يقوض العلاقات بين الجانبين.





وأضافت بأن ذلك قد يضر بالعلاقات مع دول التطبيع ويعرقل جهود التوصل لاتفاق مع السعودية، كما يهدد بنسف اتفاق الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين نحو الولايات المتحدة.





وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية معقد وصعب للغاية، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الرئيس جو بايدن يرغب في إنجاز الأمر.



