دولي

وزير إسرائيلي يزعم: التطبيع مع ‎السعودية مسألة وقت فقط

وزير إسرائيلي يزعم: التطبيع مع ‎السعودية مسألة وقت فقط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم ‏وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، بأن "التطبيع مع السعودية مسألة وقت فقط".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع (ماكور ريشون) الإسرائيلية، بأن "السلام يصنع مع الأقوياء وإسرائيل دولة قوية أمنياً واستخباراتيا واقتصادياً، كما لها دور فعال وقوي في المساعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فهناك فائدة في صنع السلام معها".

وكانت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، نقلت اليوم الأحد عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية قولهم، إن استمرار سياسة الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية من شأنه أن يقوض العلاقات بين الجانبين.

وأضافت بأن ذلك قد يضر بالعلاقات مع دول التطبيع ويعرقل جهود التوصل لاتفاق مع السعودية، كما يهدد بنسف اتفاق الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين نحو الولايات المتحدة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية معقد وصعب للغاية، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الرئيس جو بايدن يرغب في إنجاز الأمر.

يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد في تصريحات سابقة، بأن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة، لكن قبل ذلك يجب معالجة القضية الفلسطينية أولاً.

أخبار ذات صلة

القناة 12: إسرائيل توجه رسالة تهديد إلى حزب الله

القناة 12: إسرائيل توجه رسالة تهديد إلى حزب الله

وزير إسرائيلي يزعم: التطبيع مع ‎السعودية مسألة وقت فقط

وزير إسرائيلي يزعم: التطبيع مع ‎السعودية مسألة وقت فقط

بعد الإساءة للقرآن.. إيران تُصدر قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد

بعد الإساءة للقرآن.. إيران تُصدر قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد

أمريكا: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حفل جماعي بمدينة بالتيمور

أمريكا: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حفل جماعي بمدينة بالتيمور

الاحتلال يوافق على شراء ثالث سرب من طائرات إف-35

الاحتلال يوافق على شراء ثالث سرب من طائرات إف-35

واشنطن تُحذر: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية بالضفة

واشنطن تُحذر: الإعفاء من تأشيرة الدخول سيتأثر بالممارسات الإسرائيلية بالضفة

مكان: أعمالَ إقامةِ توربيناتِ الهواء في شِمالِ الجَولان لا زالت مُتوقفة

مكان: أعمالَ إقامةِ توربيناتِ الهواء في شِمالِ الجَولان لا زالت مُتوقفة

شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية

شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون شاحنة جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون شاحنة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل طالباً في جامعة النجاح من نابلس

الاحتلال يعتقل طالباً في جامعة النجاح من نابلس

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون أشجاراً ويتلفون محاصيل زراعية

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون أشجاراً ويتلفون محاصيل زراعية

مجدلاني يهنئ الرئيس تبون وقادة الأحزاب السياسية بالذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر

مجدلاني يهنئ الرئيس تبون وقادة الأحزاب السياسية بالذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر

نادي الأسير: المعتقلون شديد وتلاحمة وعبيدو يعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

نادي الأسير: المعتقلون شديد وتلاحمة وعبيدو يعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الديمقراطية: إعلان نتنياهو حق إسرائيل في السيادة على الضفة تعدٍ صارخ على حقوقنا

الديمقراطية: إعلان نتنياهو حق إسرائيل في السيادة على الضفة تعدٍ صارخ على حقوقنا

المفتي العام ينعى اللواء قدري أبو بكر

المفتي العام ينعى اللواء قدري أبو بكر

الدكتور فارس أبو شما من جامعة النجاح يحصل على وسم الاعتمادية الدولية الجراحية

الدكتور فارس أبو شما من جامعة النجاح يحصل على وسم الاعتمادية الدولية الجراحية

منوعات

شاهد.. روبي ترقص على أنغام قلبي بلاستيك بالساحل الشمالي

شاهد.. روبي ترقص على أنغام قلبي بلاستيك بالساحل الشمالي

تامر حسني عن حفله بالأردن: حفلة ولا أروع أيام وأكون بلبنان

تامر حسني عن حفله بالأردن: حفلة ولا أروع أيام وأكون بلبنان

بالفيديو.. أصالة نصري تحسم جدل حمل ابنتها

بالفيديو.. أصالة نصري تحسم جدل حمل ابنتها

شاهد.. أحمد سعد يثير حالة من الغضب بهذا الفعل

شاهد.. أحمد سعد يثير حالة من الغضب بهذا الفعل

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تغريدة شبهت الرجال بالخرفان

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تغريدة شبهت الرجال بالخرفان

بالصور.. داليا البحيري تتألق بفستان صيفي شفاف

بالصور.. داليا البحيري تتألق بفستان صيفي شفاف

بطريقة رومانسية.. أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

بطريقة رومانسية.. أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

بالفيديو.. جوري بكر تنتقد غلاء الأسعار بالساحل الشمالي

بالفيديو.. جوري بكر تنتقد غلاء الأسعار بالساحل الشمالي

بعد زاج دام عامين.. طلاق غادة عبد الرازق رسمياً

بعد زاج دام عامين.. طلاق غادة عبد الرازق رسمياً

بالفيديو.. لطيفة تكشف سبب خلافها مع إليسا

بالفيديو.. لطيفة تكشف سبب خلافها مع إليسا

عربي

الإعلان عن موعد انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين إيران ومصر

الإعلان عن موعد انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين إيران ومصر

تجدد الاشتباكات في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية

تجدد الاشتباكات في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية

شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب

شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد