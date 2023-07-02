شؤون فلسطينية

لبنان: أبو هولي يُعلن البدء بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية

لبنان: أبو هولي يُعلن البدء بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية
د. أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، اليوم (الأحد) البدء بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة تستهدف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المشاريع تستهدف مخيمات عين الحلوة وضبية والجليل والبداوي ومار الياس وتجمعات الداعوق وسعيد غواش والشبريحا، وسيروت لافتاً الى ان المشاريع تم تخصيصها حسب الاحتياج بناء طلب اللجان الشعبية وسكان المخيمات .

وأضاف ان المشاريع شملت تطوير شبكات كهرباء حي الصفصاف وحي عمقا في مخيم عين الحلوة، وتأهيل وتزفيت الشارع الرئيسي منطقة سيروت الذي يربط بين مخيمي عين الحلوة والمية مية، وتجديد طلبمات الابار وتكرير المياه في مخيم مار الياس، وتغيير ترانس كهربائي بقوة 400 ميغا واط  يغطي الكهرباء لثلاثة احياء في المخيم البداوي، علاوة على اضاءة شوارع وملاعب مخيم ضبية  بالطاقة الشمسية، وإقامة مظلة عامة لمخيم الجليل متعددة الاستخدام بالإضافة الى صيانة شبكات المياه ومضخات الابار في تجمعات الداعوق وسعيد غواش والشبريحا .

واكد د. أبو هولي بأن المشاريع المعلن عنها تاتي في اطار الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين في المخيمات اللبنانية للتخفيف من معانتهم وتأمين العيش الكريم الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 لافتاً الى ان بعض المشاريع سيبدأ العمل في تنفيذها بعد الانتهاء من الدراسات الفنية بشأنها.

وأضاف: "لن نتخلى عن أهلنا اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان، وسنسخر كل إمكانات دائرة شؤون اللاجئين لمعالجة قضاياهم وحل المشاكل المتعلقة في قطاعي الكهرباء والمياه خاصة في فصل الصيف، نظراً للضغط والاحمال الزائدة على الكهرباء والمياه الذي يؤدي في كثير من الأحيان الى اعطاب شبكات الكهرباء ومضخات المياه. 

وأكد بان تنفيذ هذه المشاريع بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس الذي يولي أهمية كبيرة للمخيمات الفلسطينية في لبنان لتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات التي تواجه أهلنا اللاجئين في المخيمات.

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