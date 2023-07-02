بيت لحم: مستوطنون يقتلعون أشجاراً ويتلفون محاصيل زراعية

رام الله - دنيا الوطناقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، أشجار زيتون وتفاح ولوزيات، وأتلفوا محاصيل زراعية في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت أشجار تفاح وزيتون وأخرى لوزية عمرها يزيد على 10 أعوام، وأتلفت محصول الفقوس، في أراضي واد "البيار" جنوب البلدة، التي تعود لورثة المرحوم موسى محمود نافع دعدوع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وصعد المستوطنون خلال الأيام الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدة الخضر، المتمثلة في اقتلاع المئات من الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.