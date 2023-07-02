مجدلاني يهنئ الرئيس تبون وقادة الأحزاب السياسية بالذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر

رام الله - دنيا الوطنقدم د. أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، التهاني الحارة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر.وجاء ذلك خلال برقية بعث بها مجدلاني للرئيس الجزائري، وجاء فيها: (يطيب لنا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن نتوجه لفخامتكم بأسمى تحياتنا وتهانينا الحارة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لاستقلال بلدكم الشقيق بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، حيث حققت الجزائر انتصار ثورتها المجيدة، وكرّست استقلالها الوطني الناجز في الخامس من تموز/ يوليو 1962 بعد نضال عنيد وثورة وطنية مستمرة، قدم خلالها الشعب الجزائري البطل أكثر من مليون ونصف مليون شهيد على طريق الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية).وأضاف مجدلاني قائلاً: (اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ونحن نحتفل واياكم بهذه الذكرى الخالدة والمجيدة، نعبر عن تقديرنا الكبير لقيادتكم الحكيمة للجزائر، وحركتها الوطنية المخلصة ومواقفها الشجاعة والتاريخية والثابتة في دعم واسناد القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا المحتلة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس).وعبر عن تقديره الكبير للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري، قائلاً : (نثمن عالياً مواقف الجزائر التي لم تتزعزع يوماً، والتي تعبر عن أرقى أشكال التضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، والذي تجلى في احتضان جولات الحوار الوطني الفلسطيني، وتنظيم مؤتمر لمّ الشمل الفلسطيني على أرض الجزائر برعاية الكريمة والمخلصة من أجل توحيد الساحة الفلسطينية وانهاء الانقسام ومواجهة سياسات ومخططات الاحتلال الغاصب ومحاولات طمس الحقوق الوطنية وتصفية القضية الفلسطينية العادلة).واختتم د. مجدلاني تهنئته للرئيس الجزائري بالقول : (نتمنى لكم دوام العطاء في خدمة شعبكم، لتبقى جزائر الثورة والشهداء والأحرار قلعة الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية، وأن ينعم شعبكم الشقيق بالأمن والاستقرار في ظل دولته الوطنية وتحت راية علم الجزائر الذي عمد بدماء الشهداء الخالدون أبداً في تاريخ وذاكرة الجزائر وفي ضمير فلسطين الثورة والشعب والقضية).وفي ذات السياق، أبرقت دائرة العلاقات الدولية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برقيات التهنئة ، باسم الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني لقادة الأحزاب السياسية الجزائرية بهذه المناسبة المجيدة التي يحييها الشعب الجزائري الشقيق متمسكاً باستقلاله وبإرثه الوطني والكفاحي الخالد، حيث أبرق لكل من: (جبهة التحرير الوطني الجزائرية – حزب جبهة النضال الوطني – حزب جبهة المستقبل – الحزب الجمهوري التقدمي الجزائري – حركة البناء الوطني – حركة مجتمع السلم – حزب التجديد والتنمية – حزب التجمع الوطني الديمقراطي – حزب التحالف الوطني الجمهوري – حزب التحالف الوطني للتغيير – حزب الحكم الراشد – حزب العمال – حزب الفجر الجديد – حزب القوى الاشتراكية – حزب المحافظين – حزب النصر الوطني – حزب أمل الجزائر (تاج) – حزب جيل جديد – حزب طلائع الجزائر).