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ليست مجرد إسلاموفوبيا عادية.. التعاون الإسلامي تصدر بياناً بشأن حادثة إحراق المصحف الشريف

ليست مجرد إسلاموفوبيا عادية.. التعاون الإسلامي تصدر بياناً بشأن حادثة إحراق المصحف الشريف
متطرف يحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة، لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

وقد تم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الأمين العام: "للأسف، في اليوم الأول من تلك المناسبة الميمونة، عندما كان جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون، تم ارتكاب عمل حقير من تدنيس المصحف الشريف خارج المسجد المركزي في ستوكهولم، عاصمة السويد".

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرد المناسب على ذلك الإجراء.

وأكد السيد حسين طه الحاجة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية  ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية.

وشدد على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية

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