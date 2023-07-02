شؤون فلسطينية

الرجوب يبحث مع وزيرة الخدمة المدنية لجمهورية جنوب أفريقيا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب مع وزيرة الخدمة المدنية لجمهورية جنوب أفريقيا السيدة نوكسولو كيفيت والوفد المرافق لها، في مدينة رام الله اليوم الخميس، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب الوزيرة كيفيت في صورة ما تشهده الأرض الفلسطينية من تصاعد في انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، بما فيها تصاعد قتل المواطنين العزل، وتغوّل الاستيطان، واستهداف جيش الاحتلال والمستوطنين للمواطنين وممتلكاتهم، والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية المسيحية.

وأكد ضرورة وجود حراك دولي عاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونيل شعبنا حقوقه كافة وفق ما أقرته الشرعية الدولية.

وأعرب الفريق الرجوب عن عميق تقدير شعبنا وقيادته السياسية للموقف التضامني الريادي الذي تقوده جنوب أفريقيا وقواها السياسية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المساند والداعم لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. 

بدورها، ثمنت الوزيرة كيفيت نضال الشعب الفلسطيني، وأكدت دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

حضر الاجتماع: ممثل جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين، السفير شون بينفلدت، والسفير سلمان الهرفي، ومسؤول ملف جنوب أفريقيا في وزارة الخارجية والمغتربين رنا أبو عين.

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