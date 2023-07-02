الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين حرق نسخة من القران الكريم في السويد



وتابعت أن "هذه الجريمة التي تمس مشاعر ملايين المسلمين، والتي تتناقض مع مشاعر المحبة والتسامح والاحترام بين الأديان، تظهر المستوى العنصري اللا أخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية وليبراليتها الحديثة".



وأكملت "وتبين حجم النفاق وزيف القيم التي تدعيها، وهي التي تدعم الإرهاب والتطرف كما تدعم الانحلال والشذوذ في العالم .

وإن ادعاء الحرية والديمقراطية واعتبارها مبرر لمثل هذه الجرائم ما هي إلا كذبة كبيرة ابتدعها الغرب ليشرعن الكراهية والعدوان على المقدسات".



وأضافت "فقيم المحبة والسلام والتآخي الحضاري تحتاج إلى نبذ ورفض هذه الجرائم التي تشكل اعتداء سافرا على أتباع جميع الأديان السماوية".





رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بأشد العبارات العمل المشين والمرفوض بالتطاول على القرآن الكريم في يوم من أقدس الأيام عند المسلمينوقالت في بيان لها " في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقدم متطرف سويدي وبموافقة ومباركة الحكومة السويدية، على تمزيق واحراق نسخة من المصحف الشريف في استفزاز واضح وتعد صارخ على الأديان السماوية".