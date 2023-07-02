نادي الأسير: المعتقلون شديد وتلاحمة وعبيدو يعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقلين الإداريين أنس شديد، ومحمود تلاحمة، وعبد الله عبيدو من الخليل، قد علّقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة (15) يومًا، رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.وقال نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن خطوة تعليق الإضراب، جاءت بعد وعود تلقوها تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ، لافتًا إلى أنّه وبعد تعليقهم الإضراب، تم نقلهم من زنازين سجن (عوفر) إلى الأقسام العامة للأسرى.وأوضح نادي الأسير، أنّه وعلى مدار 15 يومًا من إضرابهم، نفّذت إدارة السّجون إجراءات تنكيلية بحقّهم، وكان أولى هذه الخطوات نقلهم إلى الزنازين، والضغط عليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة، كما أنها قامت بنقلهم لعدة أيام إلى عزل سجن (أيالون – الرملة).وذكر نادي الأسير، أنّ إضراب المعتقلين الثلاثة كان بمثابة صرخة جديدة بوجه جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بشكل غير مسبوق، حيث أننا لم نشهد هذا التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين منذ عام 2003.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقًا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفّذ إضرابين الأول مدته 90 يومًا وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يومًا، علمًا أنه معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.كذلك المعتقل تلاحمة، هو محامي وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علمًا أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.كما أنّ المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في شهر أيار/مايو 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.