المفتي العام ينعى اللواء قدري أبو بكر

نعى الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك، القائد الوطني المناضل اللواء قدري أبو بكر -رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.وبين الشيخ حسين أن اللواء أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين وقضيتها وشعبها، مشيداً بدوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأن فلسطين خسرت بوفاته قائداً وطنياً بارزاً من مناضليها، وفارساً فذاً من فرسانها الأبطال، وأثنى سماحته على المواقف الوطنية للواء الراحل وتاريخه النضالي، ومناصرته للأسرى وقضيتهم الوطنية، معبراً عن تقديره لنضاله دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها العادلة وحقوق شعبنا وثوابته الوطنية.وسأل المفتي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وقدم العزاء لعائلة أبي بكر وشعبنا بالمصاب الجلل.