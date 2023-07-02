الإعلان عن موعد انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين إيران ومصر

من المقرر أن تتوجه الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين، إلى مصر عبر رحلة جوية مباشرة خلال 45 يوماً، وفق ما أعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية.



ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة قولها: إن "أول دفعة من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال شهر ونصف".



وأضافت أنه عندما يتم افتتاح القنصلية الإيرانية في مصر، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة.





وشهدت العلاقة بين مصر وإيران خلال العقود الماضية تدهوراً كبيراً، فيما تحسنت لفترة بسيطة وتحديداً خلال فترة حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي عام 2013.

رام الله - دنيا الوطن