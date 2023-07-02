شؤون فلسطينية

الدكتور فارس أبو شما من جامعة النجاح يحصل على وسم الاعتمادية الدولية الجراحية

الدكتور فارس أبو شما من جامعة النجاح يحصل على وسم الاعتمادية الدولية الجراحية
الدكتور فارس أبو شما من جامعة النجاح يحصل على وسم الاعتمادية الدولية الجراحية
رام الله - دنيا الوطن
في إنجاز عالمي نوعي يضاف لسلسلة إنجازات كوادر جامعة النجاح الوطنية، منحت الاعتمادية الدولية الجراحية(SRC) Surgical Review Corporation-، الدكتور فارس أبو شما الميدالية الذهبية في جراحة الكلى والمسالك البولية -Master Surgeon in Urology - (MSU) ، وذلك بعد معاينة العمليات وملفات المرضى على مدار السنوات السابقة، حيث يعتبر هذا الاعتراف هو الأول في الأردن وفلسطين. 

ويعمل أبو شما استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية والعقم في مستشفى النجاح الجامعي، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية، وخريج المعهد العالي لجراحة الكلى والمسالك البولية بريستول - بريطانيا في الاختصاصين الفرعيين في جراحة أورام المسالك وفي جراحة المنظار والروبوت.

ويعد الاعتراف من قِبل الاعتمادية الدولية (SRC) والحصول على الميدالية الذهبية في جراحة الكلى والمسالك البولية (MSU) واحداً من أهم الاعترافات والشهادات التي يمكن للجراحين من مختلف أنحاء العالم تحقيقها. حيث يعتبر هذا الاعتماد إشارة مهمة إلى مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الجراح في مجال عمله بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة الصحية وسلامة المرضى.

ويتضمن الاعتماد تقييماً شاملاً للمهارات الجراحية والمعرفة العلمية للجراح، بالإضافة إلى الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. حيث تم تقييم الدكتور أبو شما بناءً على مجموعة واسعة من المعايير التي تتضمن القدرة على تشخيص وعلاج الحالات المختلفة في مجال المسالك البولية واستحداث الطرق الجراحية المختلفة كجراحة المناظير والأورام.

كما ويعتبر الحصول على الميدالية الذهبية في جراحة الكلى والمسالك البولية (MSU) عملية طويلة ومعقدة تحتاج إلى مراجعة نتائج مئات من الحالات الجراحية التي تضمنت عمليات جراحية كبرى وعمليات بالمنظار البطني والجوفي، مثل: عمليات تفتيت الحصى بواسطة المنظار المرن والمنظار الصلب؛ إضافة إلى استئصال الكلى والأورام الكلوية والغدة فوق الكلوية، وعمليات البروستاتا واستئصال أورام المثانة والخصية وعمليات الخصوبة عند الرجال. 

وراجعت الاعتمادية الدولية (SRC) كافة البيانات المطلوبة من تاريخ مرضي وفحص سريري، وتفاصيل العملية الجراحية بالإضافة إلى نموذج الموافقة على إجراء العملية وكافة التعليمات التي تم تزويد المريض بها وقت الخروج من المستشفى. وبناءً عليه حصل الدكتور أبو شما على الوسم الذهبي كجراح خبير.

وقد تميز د. أبو شما بنشر العديد من الأبحاث العلمية في العديد من المجلات العالمية والمحكمة، وكذلك المساهمة في العديد من المؤتمرات الطبية المحلية والعالمية كمنسق ومتحدث.

وبارك الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة هذا الإنجاز الفريد الذي يمثل فخراً كبيراً لجامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي، وأضاف: "تعكس هذه الشهادة المستوى العالي للخدمات الطبية المقدمة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، وتؤكد أيضاً الرؤية والالتزام الثابت للجامعة وللمستشفى للنهوض بالمســتوى العلمــي والبحثــي والأكاديمي الطبي، والاســتمرار في مسيرة النجاح والتميز.

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