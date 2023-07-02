دولي

بعد الإساءة للقرآن.. إيران تُصدر قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد

بعد الإساءة للقرآن.. إيران تُصدر قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد
وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأحد، قراراً جديداً بشأن سفيرها الجديد في السويد، وذلك بعد أيام من الإساءة للقرآن الكريم.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان وقف إرسال سفيرها الجديد إلى السويد في الوقت الراهن، بسبب الإساءة للقرآن الكريم.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع (تويتر) اليوم: "بالأمس تحدثنا بالتفصيل مع السفير الجديد لبلدنا في السويد، حيث قدم تقريراً عن آخر مستجدات مهمته".

وأضاف: "على الرغم من انتهاء الإجراءات الإدارية توقفت عملية إيفاد السفير إلى السويد، بسبب سماح حكومة هذا البلد بمهاجمة القرآن الكريم".

وكان عبد اللهيان أدان في وقت سابق ترخيص الحكومة السويدية لإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد أحد المتطرفين.

وأكد أن السماح بالإساءة إلى المقدسات الدينية والقرآن الكريم بأي مبرر يعد أمراً مرفوضاً.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على سماح حكومة بلاده للمتطرفين بإهانة المقدسات.

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