نقابة الصحفيين تلتقي الكتل الصحفية بمقرها في غزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد، بمقرها في مدينة غزة اجتماعا مع الكتل الصحفية وذلك لتعزيز التواصل معها بما يخدم الجسم الصحفي.ورحب نائب نقيب الصحفيين تحسين الاسطل بممثلي الكتل والاطر الصحفية في بيتهم نقابة الصحفيين، مؤكدا انه تم توجيه الدعوة الى كافة الاطر الصحفية لحضور هذا الاجتماع.وشدد الأسطل على أن أبواب النقابة مفتوحة أمام الجميع وفقا للنظام الداخلي، مشيرا الى أن النقابة استجابت لمبادرة الكتل في العام الماضي لعقد المؤتمر الاستثنائي وهو ما تم بداية هذا العام ولكن فوجئنا بمقاطعة كتلتين صحفيتين من الكتل التي طالبت بعقد المؤتمر.وأضاف أن النقابة أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة بعد نجاح مؤتمرها العام واهمها مواصلة ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين وتطبيق علاوة المخاطرة للصحفيين في القطاعين العام والخاص وغيرها من الخدمات للزملاء والزميلات الصحفيين.من جانبهم، أكد ممثلو الكتل الصحفية على أهمية هذه اللقاءات مع نقابة الصحفيين من اجل التأكيد على وحدة العمل النقابي وتعزيزه بما يخدم الصحفيين وعلى أهمية عقد لقاءات دورية، مرحبين ببيان الأمانة العامة للنقابة والذي أشار الى أن أبواب النقابة مفتوحة والتأكيد على مبدا الحوار.