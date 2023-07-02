حماس: تكرار القصف الإسرائيلي على سوريا إرهاب وبلطجة

وتابع: "على كل قوى الأمة الحية التوحد في مواجهة عدوان الاحتلال ووضع حد لسلوكه الإرهابي".





وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ليل السبت/ الأحد.





ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري سوري، قوله، إنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".



