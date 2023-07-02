حماس: تكرار القصف الإسرائيلي على سوريا إرهاب وبلطجة
قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الأحد، إن "تكرار القصف الصهيوني على سوريا الشقيقة، إرهاب وبلطجة، وامتداد للعدوان على أمتنا".
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "من حق سوريا أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل لمواجهة العدوان".
وتابع: "على كل قوى الأمة الحية التوحد في مواجهة عدوان الاحتلال ووضع حد لسلوكه الإرهابي".
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ليل السبت/ الأحد.
ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري سوري، قوله، إنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".
وأضاف المصدر العسكري السوري، أن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".
التعليقات