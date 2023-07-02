أمريكا: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حفل جماعي بمدينة بالتيمور

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حادث إطلاق نار جماعي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بمدينة بالتيمور شمال العاصمة واشنطن، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.بدورها، قالت شرطة مدينة بالتيمور، إن المشتبه به في إطلاق النار ليس رهن الاحتجاز، وإن عملية التعرف عليه ما تزال جارية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وذكرت محطة (فوكس 45) بالتيمو أن الشرطة نقلت عشرة أشخاص إلى مستشفيات، بينما توجه 19 آخرون بأنفسهم إلى المستشفيات.ونقلت المحطة عن شاهد، قوله، إنه سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية، فيما قالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في المربع 800 في شارع جريتنا جنوبي بالتيمور.وأظهرت المشاهد حضوراً أمنياً مكثفاً في مكان إطلاق النار، وفي محيط المستشفى القريب من مكان الحادث.