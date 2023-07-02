الاحتلال يوافق على شراء ثالث سرب من طائرات إف-35

وافق وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، على شراء سرب ثالث من طائرات "أدير إف-35".



وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأحد، أن التوصية بضرورة إتمام هذا الصفقة، كانت من قبل رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الجيش وقائد سلاح الجو.



ويقدر حجم الصفقة بنحو ثلاثة مليارات دولار، وسترفع أسطول الطائرات من هذا النوع، إلى 75 طائرة.



وسيسبق سرب "أدير" الثالث صفقة إف-15 الجديدة التي تجري مناقشتها مع الإدارة الأمريكية، وفق الصحيفة.









رام الله - دنيا الوطن