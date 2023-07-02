طالع بالتفصيل.. التعليم تُصدر مرتكزات تطوير امتحانات الثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، مرتكزات تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024.





وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه المرتكزات تأتي استناداً إلى مبادئ تطوير امتحان الثانوية العامة، بتخفيف العبء الدراسي على الطلبة، وتقليل عدد جلسات الامتحان والمدة المخصصة لها، والسعي لتقليل التوتر والضغط النفسي على الطلبة والمجتمع، وتحقيقاً لقاعدة معرفية مشتركة تتفق وخيارات الطلبة في دراستهم الجامعية وبما يضمن مصداقية الامتحان وعدالته وتكافؤ الفرص.





وبينت الوزارة أن هذه المرتكزات جاءت عقب سلسلة من المشاورات على مستوى الوزارة بخصوص الموضوع وكذلك مع الشركاء وأصحاب الاختصاص.





كما أكدت الوزارة أنه في ختام الاجتماعات قررت لجنة الامتحانات العامة في اجتماعها بتاريخ 11/6/2023 العمل بالمرتكزات وهي كما يلي:





أولا: عقد الامتحان:





تعقد وزارة التربية والتعليم دورتين للامتحان وفق الآتي:

1- الدورة الأولى: دورة كاملة في نهاية العام الدراسي، للفروع والمباحث جميعها.

2- الدورة الثانية: دورة تكميلية في شهر آب من كل عام، وبحد أقصى أربعة مباحث، وتعقد جلسات الامتحان لهذه الدورة بشكل يومي.





ثانياً: التقدم للامتحان :

1- للمشترك أن ينهي متطلبات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في مدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين (أربع دورات).

2- يسمح للمشترك المستكمل وغير المستكمل لمتطلبات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، أن يغير الفرع الذي درسه مع الاحتفاظ بحقه ترصيد علامة أي مبحث من المباحث المشتركة المستكملة.





ثالثاً: جلسات الامتحان:

1- تعقد جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بواقع جلسة واحدة لكل مبحث.





2- مواءمة مناهج المباحث الدراسية ذات الجلستين سابقاً لتصبح جلسة واحدة.





رابعاً: طبيعة الأسئلة :

-تتكون ورقة الأسئلة لجميع المباحث من سؤال موضوعي (اختيار من متعدد) وأسئلة مقالية، على أن يتم تحديد عدد فقرات السؤال الموضوعي في كل مبحث وفقاً لخصوصيته، على ألا يقل وزن فقرات السؤال الموضوعي في أي مبحث عن 50% من النهاية العظمى لورقة الامتحان كحد أدنى.





-يجيب المشتركون عن فقرات السؤال الموضوعي (الاختيار من متعدد) على نموذج القارئ الضوئي الذي يُعتمد حصرياً للتصحيح، أما الأسئلة المقالية فتكون على دفتر الإجابة.





خامساً : نتيجة المشترك :

تكون نتيجة المشترك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على النحو الآتي:





أ‌. إذا اجتاز النهاية الصغرى في جميع المباحث التي تقدم إليها وحسب الفرع:





-استكمل متطلبات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة.





-المجموع العام: مجموع علامات المباحث المرصدة جميعها.





ب‌. إذا لم يجتز النهاية الصغرى على الأقل في مبحث من المباحث التي تقدم إليها وحسب الفرع:





-لم يستكمل متطلبات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة





سادساً: النهايات العظمى والصغرى: إعادة النظر في النهايات العظمى والصغرى للعلامات وأوزانها وفق الآتي:





1- النهاية العظمى للمباحث جميعها 100%.

2-النهاية الصغرى لمبحث الرياضيات لجميع الفروع عدا الفرعين العلمي والصناعي 40%.

3-النهاية الصغرى لمبحث اللغة الإنجليزية لجميع الفروع عدا الفرع العلمي 40%.

4-النهاية الصغرى لبقية المباحث 50%.





سابعاً: الإلغاء والنفاذ:

1-يعمل بهذه المرتكزات اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2023/2024م.





2-تبقى تعليمات امتحان الثانوية العامة للعام 2023 م سارية على الطلبة الذين تقدموا للامتحان في العام ذاته.



مرتكزات تطوير امتحان الثانوية العامة



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رام الله - دنيا الوطن