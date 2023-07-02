شؤون فلسطينية

صور.. تشييع جثمان اللواء أبو بكر من مقر الرئاسة في رام الله

صور.. تشييع جثمان اللواء أبو بكر من مقر الرئاسة في رام الله
جانب من مراسم تشييع الجثمان
رام الله - دنيا الوطن
شُيع، اليوم الأحد، جثمان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وألقى الرئيس عباس، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المناضل الوطني قدري أبو بكر، ووضع على نعشه إكليلا من الزهور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، والمجلس الثوري، وعدد من المحافظين والوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المناضل الكبير إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعُزفت موسيقى جنائزية.

وسيتم نقل جثمان الراحل الكبير أبو بكر إلى مسقط رأسه في بلدة بديا غرب سلفيت، حيث سيصلى عليه في مسجد بديا الكبير، قبل أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر.








وكشف المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، عن المعلومات الأولية بشأن حادث السير المروع الذي وقع شرق سلفيت أمس السبت، وأسفر عن وفاة أبو بكر.

وقال ارزيقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المعلومات الأولية بخصوص الحادث تفيد بأن مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى لاصطدامها بمركبتين تسيران بسرعة عالية جداً.

وأدى حادث سير مروع وقع قرب جماعين جنوب نابلس، أمس السبت، لوفاة أبو بكر بالإضافة إلى اثنين آخرين.

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