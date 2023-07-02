صور.. تشييع جثمان اللواء أبو بكر من مقر الرئاسة في رام الله

وكشف المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، عن المعلومات الأولية بشأن حادث السير المروع الذي وقع شرق سلفيت أمس السبت، وأسفر عن وفاة أبو بكر.





وقال ارزيقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المعلومات الأولية بخصوص الحادث تفيد بأن مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى لاصطدامها بمركبتين تسيران بسرعة عالية جداً.

وأدى حادث سير مروع وقع قرب جماعين جنوب نابلس، أمس السبت، لوفاة أبو بكر بالإضافة إلى اثنين آخرين.