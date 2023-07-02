بلدية رفح تحذر من السباحة في البحر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة الإنقاذ في بلدية رفح، اليوم الأحد، تنويهاً هاماً للمواطنين المصطافين على شاطئ بحر المحافظة الواقعة إلى الجنوب من قطاع غزة.وأعلنت طواقم الإنقاذ في البلدية منع السباحة بشكل كامل اليوم الأحد، وحتى غداً الاثنين، داعيةً المصطافين الابتعاد عن الشاطئ بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع إرشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر، حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائكم.