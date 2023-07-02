شؤون فلسطينية

معلومات أولية بشأن حادث السير المروع الذي أودى بحياة اللواء أبو بكر

معلومات أولية بشأن حادث السير المروع الذي أودى بحياة اللواء أبو بكر
جانب من حادث السير المروع الذي أودى بحياة اللواء قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، عن المعلومات الأولية بشأن حادث السير المروع الذي وقع شرق سلفيت أمس السبت، وأسفر عن وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى، اللواء قدري أبو بكر.

وقال ارزيقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المعلومات الأولية بخصوص الحادث تفيد بأن مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى لاصطدامها بمركبتين تسيران بسرعة عالية جداً.

وكشفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأحد،  تفاصيل مراسم تشييع جثمان، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر.

وأعلن أمس السبت، عن وفاة أبو بكر، وثلاثة آخرين، في حادث سير مروع وقع في مدينة نابلس. 

وسينقل الجثمان صباح اليوم الاحد في تمام الساعة 10:30 صباحاً من المستشفى الاستشاري في رام الله الى مقر الرئاسة الفلسطينية لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الساعة 11:00.

بعد ذلك سينقل الجثمان من مقر الرئاسة الساعة 11:30 الى مسقط راسه في بلدة بديا/محافظة سلفيت، فيما ستقام صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد بديا الكبير، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة البلدة بعد صلاة الظهر.

وستكون الكلمات التأبينية الرثائية على المقبرة بعد الدفن مباشرة. 

وتقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد في بلدة  بديا / محافظة سلفيت، للرجال والنساء في قاعة آرام بالقرب من مسجد بديا الكبير.

ويفتح بيت عزاء للفقيد يوم الأربعاء القادم في قاعة أبراج الزهراء للرجال والنساء من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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