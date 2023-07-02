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تجدد الاشتباكات في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية

تجدد الاشتباكات في السودان وسط تحذيرات من كارثة صحية
تدهور الوضع الصحي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت مصادر طبية سودانية، الأحد، من كارثة صحية ستحل بمستشفيات وادي حلفا شمالي البلاد بسبب نقص الأدوية في المستودعات.

ووفق ما نقلته قناة (الجزيرة) عن مصادر طبية، فإن هناك نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية في شمال السودان.

وقالت المصادر إن الأطفال المرضى بمستشفيات وادي حلفا شمالي السودان يعانون ظروفا صحية بالغة الخطورة.

ويأتي ذلك عقب تجدد الاشتباكات، في العاصمة السودانية الخرطوم وتكثيف الجيش قصف مواقع قوات الدعم السريع.

كما وقصفت طائرات الجيش السوداني تمركزات للدعم السريع جنوب معسكر طيبة، ومناطق التريعة والعسال والسلمانية جنوبي الخرطوم.

تزامن ذلك مع إطلاق نار متقطع من أسلحة ثقيلة جنوبي الخرطوم. كما أشار مراسل الجزيرة إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية جنوبي مدينة أم درمان.

كما وكثف الجيش السوداني قصفه الجوي لمواقع الدعم السريع في جنوب وشرق الخرطوم وأم درمان.

وفي غرب السودان، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف المدفعي في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارف.

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