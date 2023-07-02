الأردن: 189410 طلاب سيتقدمون لامتحان التوجيهي الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (المملكة) الأردنية، اليوم الأحد، إن 189410 طلاب وطالبات، سيتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 في الأردن الذي سيبدأ الثلاثاء المقبل بامتحان التربية الإسلامية.وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أحمد مساعفة، في وقت سابق، إنّ المتقدمين لامتحان التوجيهي مقسمون على 766 مركزا امتحانياً، يضم 1856 قاعة امتحانية بجاهزية عالية لتوفير بيئة مناسبة.ونشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، جدول الامتحانات، مشيرة إلى أن أولى جلسات الامتحان تبدأ الثلاثاء 4 تموز/يوليو المقبل، وتنتهي الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.وحددت الوزارة الساعة 10:00 صباحا موعداً لبدء الجلسة الأولى للامتحان، والساعة 1:00 ظهرا موعدا لبدء الجلسة الثانية.