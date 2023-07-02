مكان: أعمالَ إقامةِ توربيناتِ الهواء في شِمالِ الجَولان لا زالت مُتوقفة





يُذكرُ أنَ احتجاجاتِ الدروز أدت الى وَقفِ العَمل بالمشروع أثناءَ أيامِ عيدِ الأضحى المبارك، بَعدَ تدخلِ رئيسِ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وكان نتنياهو، قد قرر الاستجابة لطلب الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، بوقف الأعمال في مشروع توربينات الهواء في شمال هضبة الجولان الى ما بعد عيد الأضحى المبارك.



وورد في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، بأن القرار اتخذ عملاً بتوصية رئيس جهاز (شاباك) ومفتش الشرطة العام.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأحد، بأن أعمالَ إقامةِ توربيناتِ الهواء في شِمالِ هَضبةِ الجَولان، لا زالت مُتوقفة، ولم تُستأنف صَباحَ اليوم كما كانَ متوقعًا.وأوضحت جهاتٌ في الشَركة المُنفذة، بأن الشُرطة ليست مُستعدة لتجديدِ الأعمال، وفق (مكان).وبدورها أوضحت الشرطة أنها غَيرُ جاهزة للتعاملِ مَعَ المُظاهرات مُرجحةً استئنافَ العَملِ بَعدَ غدٍ الثلاثاء.