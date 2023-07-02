شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام محلية كولومبية، اليوم الاحد، بتحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الكولومبي، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا دون ورود أي تفاصيل عن وقوع ضحايا.ووفق مقطع فيديو، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم أمس السبت، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، على الأرض. وفق (سبوتنيك) بالعربيواستنادًا إلى اللقطات التي نشرت على الإنترنت، فإن قاعدة للقوات الجوية الكولومبية تقع في قرية أبياي والتي وقع الحادث في منطقة القاعدة نفسها.