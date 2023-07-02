دولي

شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية

شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية
تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام محلية كولومبية، اليوم الاحد، بتحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الكولومبي، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا دون ورود أي تفاصيل عن وقوع ضحايا. 

ووفق مقطع فيديو، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم أمس السبت، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، على الأرض. وفق (سبوتنيك) بالعربي

واستنادًا إلى اللقطات التي نشرت على الإنترنت، فإن قاعدة للقوات الجوية الكولومبية تقع في قرية أبياي والتي وقع الحادث في منطقة القاعدة نفسها.

 


أخبار ذات صلة

مكان: أعمالَ إقامةِ توربيناتِ الهواء في شِمالِ الجَولان لا زالت مُتوقفة

مكان: أعمالَ إقامةِ توربيناتِ الهواء في شِمالِ الجَولان لا زالت مُتوقفة

شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية

شاهد: تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية

فرنسا: الشرطة تعتقل 719 شخصاً خلال الاحتجاجات

فرنسا: الشرطة تعتقل 719 شخصاً خلال الاحتجاجات

صور وفيديو.. الاحتلال يُعلن تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ المضاد الذي أُطلق من سوريا

صور وفيديو.. الاحتلال يُعلن تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ المضاد الذي أُطلق من سوريا

للأسبوع الـ 26 على التوالي.. تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية

للأسبوع الـ 26 على التوالي.. تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية

هل قامت بلاروسيا ببناء معسكرات لقوات فاغنر؟

هل قامت بلاروسيا ببناء معسكرات لقوات فاغنر؟

الاتحاد الأوروبي يعلّق على حادثة حرق القرآن الكريم في السويد

الاتحاد الأوروبي يعلّق على حادثة حرق القرآن الكريم في السويد

مصرع 25 شخصا باندلاع حريق داخل حافلة في الهند

مصرع 25 شخصا باندلاع حريق داخل حافلة في الهند

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش ينعى المناضل اللواء قدري أبو بكر

عياش ينعى المناضل اللواء قدري أبو بكر

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

تنويه هام من دائرة الإنقاذ ببلدية غزة بخصوص السباحة يوم الأحد

تنويه هام من دائرة الإنقاذ ببلدية غزة بخصوص السباحة يوم الأحد

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الشرطة البحرية: استئناف عمل الصيادين داخل بحر غزة

الشرطة البحرية: استئناف عمل الصيادين داخل بحر غزة

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

دعوات للتصدي لاعتداءات الاحتلال في الأقصى وإغلاقه باب الأسباط

دعوات للتصدي لاعتداءات الاحتلال في الأقصى وإغلاقه باب الأسباط

منوعات

بطريقة رومانسية.. أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

بطريقة رومانسية.. أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

بالفيديو.. جوري بكر تنتقد غلاء الأسعار بالساحل الشمالي

بالفيديو.. جوري بكر تنتقد غلاء الأسعار بالساحل الشمالي

بعد زاج دام عامين.. طلاق غادة عبد الرازق رسمياً

بعد زاج دام عامين.. طلاق غادة عبد الرازق رسمياً

بالفيديو.. لطيفة تكشف سبب خلافها مع إليسا

بالفيديو.. لطيفة تكشف سبب خلافها مع إليسا

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

عربي

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف