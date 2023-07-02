عياش ينعى المناضل اللواء قدري أبو بكر





وأشاد عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست بتاريخ الراحل النضالي، معتبرا أن المرحوم أبو بكر شكل نموذجاً مشرفا في كل مراحل النضال التي جسدها في صفوف الثورة والساحة النضالية الاعتقالية وفي مؤسسات العمل الأمني والتنظيمي وآخرها هيئة شؤون الأسرى والمحررين وأيضا كان المناضل الكبير رمزا للوفاء مجسدا القيم الوطنية وعنوانها للوحدة.





وشدد د. عياش على أن خسارة شعبنا والحركة الأسيرة والمحررين كبيرة إزاء هذا المصاب الجلل الذي صدم الجميع وتوجه عياش بأسمى آيات التعزية والمواساة إلى سيادة الرئيس محمود عباس والى عوائل شهداء الحادث الأليم ورفاق درب أبو بكر والى الحركة الوطنية الأسيرة وجموع الاحرار والمحررين، سائلا لهم الرحمة ، ولذويهم الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطننعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني د.محمد عياش، المناضل الوطني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء الوزير قدري أبو بكر الذي توفي في حادث سير مؤسف أمس السبت.