دولي

فرنسا: الشرطة تعتقل 719 شخصاً خلال الاحتجاجات

فرنسا: الشرطة تعتقل 719 شخصاً خلال الاحتجاجات
الشرطة الفرنسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، اعتقال719 شخصًا خلال الاحتجاجات المندلعة  في أنحاء البلاد، الليلة الماضية.

ووفق تقرير نشرته وزارة الداخلية فإنه "في تمام الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي، لم تحدد الوزارة أي حوادث خطيرة واعتقلت 719 حالة اعتقال في جميع أنحاء البلاد".

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في الثلاثاء. وفق (روسيا اليوم)

من جهتها قالت قناة (BFMTV) التلفزيونية، إنه تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و 234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية أثناء أعمال الشغب. 

ويشار إلى أنه، صباح الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.

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