دولي

صور وفيديو.. الاحتلال يُعلن سبب الانفجار الهائل الذي سمع دويه الليلة الماضية

صور وفيديو.. الاحتلال يُعلن سبب الانفجار الهائل الذي سمع دويه الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أن صاروخ أرض - جو أطلق من سوريا، وانفجرَ، قبل أن تسقطَ أجزاءٌ مِنهُ في رهط جنوب أراضي عام 48. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه لم تَقع إصابات غَيرَ أنَ اضراراً لحِقت بعدد من المنازل. 

وقد سُمعَ في تلكَ الأثناء دويُ انفجارٍ هائل في المِنطقتينِ الجَنوبيةِ والوُسطى، وكذلكَ في مدينة القدس.

ورداً على ذلك، قَصفت مقاتلاتٌ مِن سِلاحِ الجَو الإسرائيلي البَطاريةَ التي اُطلقَ منها الصاروخ، كما طَالَ القصفُ أهدافاً مُجاورة أخرى. 

يأتي ذلك بعدما تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر: إن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

 







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