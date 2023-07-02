تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل
تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون طقس فلسطين اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وغداً الإثنين يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء المقبل، يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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