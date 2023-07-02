تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل





رام الله - دنيا الوطنتنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكوناليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونصافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وغداً الإثنين يكونحاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وبعد غد الثلاثاء يكونحاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء المقبل، يكونحاراً نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.