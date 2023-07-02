شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون طقس فلسطين اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الإثنين يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

بالفيديو: كتيبة جنين تعلن إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال

بالفيديو: كتيبة جنين تعلن إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الأحد؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الأحد؟

تنويه هام من دائرة الإنقاذ ببلدية غزة بخصوص السباحة يوم الأحد

تنويه هام من دائرة الإنقاذ ببلدية غزة بخصوص السباحة يوم الأحد

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الشرطة البحرية: استئناف عمل الصيادين داخل بحر غزة

الشرطة البحرية: استئناف عمل الصيادين داخل بحر غزة

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

دعوات للتصدي لاعتداءات الاحتلال في الأقصى وإغلاقه باب الأسباط

دعوات للتصدي لاعتداءات الاحتلال في الأقصى وإغلاقه باب الأسباط

خوري ينعى الوزير أبو بكر

خوري ينعى الوزير أبو بكر

حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

نادي الأسير ينعى الوزير قدري أبو بكر

نادي الأسير ينعى الوزير قدري أبو بكر

منوعات

بعد زاج دام عامين.. طلاق غادة عبد الرازق رسمياً

بعد زاج دام عامين.. طلاق غادة عبد الرازق رسمياً

بالفيديو.. لطيفة تكشف سبب خلافها مع إليسا

بالفيديو.. لطيفة تكشف سبب خلافها مع إليسا

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

عربي

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف