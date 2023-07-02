شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ليل السبت/ الأحد.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري سوري، قوله، إنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".وأضاف المصدر العسكري السوري، أن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران، انطلق من داخل الأراضي السورية، حيث يبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".وأضاف المتحدث باسم الجيش: "لا توجد أية تعليمات للجبهة الداخلية، والتفاصيل قيد الفحص".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصوراً قالوا إنها لأجزاء من الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي سقط في مدينة رهط، شمال النقب بأراضي 48.