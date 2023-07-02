عربي

شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب

شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ليل السبت/ الأحد.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري سوري، قوله، إنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران، انطلق من داخل الأراضي السورية، حيث يبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "لا توجد أية تعليمات للجبهة الداخلية، والتفاصيل قيد الفحص".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصوراً قالوا إنها لأجزاء من الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي سقط في مدينة رهط، شمال النقب بأراضي 48.

 


أخبار ذات صلة

شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب

شاهد: عدوان إسرائيلي على حمص وسقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات بالنقب

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يغادرون

في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يغادرون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

خوري ينعى الوزير أبو بكر

خوري ينعى الوزير أبو بكر

حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

نادي الأسير ينعى الوزير قدري أبو بكر

نادي الأسير ينعى الوزير قدري أبو بكر

حماس تنعى الوزير قدري أبو بكر

حماس تنعى الوزير قدري أبو بكر

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

منوعات

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأسود في آخر حفل لها؟

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأسود في آخر حفل لها؟

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

عربي

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق القرآن بالسويد

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف