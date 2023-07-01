شؤون فلسطينية

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله

اعتداءات للاحتلال في الضفة وإجراءات عسكرية مشددة بمحيط رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة رام الله.

واستولت قوات الاحتلال على جرافة في قرية كفر ثلث جنوب محافظة قلقيلة، واعتقلت سائقها، وهو خالد فارس عودة، بذريعة العمل في منطقة مصنفة "ج".

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما أقام جيش الاحتلال حاجزاً على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون.

وعرقلت قوات الاحتلال حركة المركبات على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، بينما شهدت المنطقة المحيطة برام الله والبيرة إجراءات عسكرية مشددة من جيش الاحتلال.

وشدد جيش الاحتلال من إجراءاته العسكرية على الحاجز المقام عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وقام بالتدقيق في هويات المواطنين وتفتيش مركباتهم.

وفي سياق متصل، نصب جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً قرب قريتي عابود وعطارة شمال غرب رام الله، وقرب بلدتي سنجل وعين سينيا، ودققوا في هويات المواطنين وفتشوا مركباتهم.

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