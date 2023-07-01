شؤون فلسطينية

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر

الديمقراطية تنعي اللواء قدري أبو بكر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الذي رحل إثر حادث سير مؤسف، بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في الأسر ومقاتلا في قوات الثورة الفلسطينية ومدافعاً عن الأسرى وحقوق شعبنا.

وتتقدم الجبهة بخالص التعزية والمواساة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وذوي المناضل أبو بكر، وتؤكد أن شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته بكل الأشكال حتى الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الخلاص الوطني من الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية بالحرية والعودة وتقرير المصير.

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خوري ينعى الوزير أبو بكر

خوري ينعى الوزير أبو بكر

حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

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