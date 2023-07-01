شؤون فلسطينية

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عزى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر، والذي توفي اليوم جراء حادث سير.

وأعرب البرلمان العربي، عن تعازيه الحارة للرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني، ولعائلة الفقيد، الذى قضى حياته مدافعاً عن القضية الفلسطينية وخاصة قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية لدعم وتدويل قضيتهم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

خوري ينعى الوزير أبو بكر

خوري ينعى الوزير أبو بكر

حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

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