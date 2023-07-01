دولي

للأسبوع الـ 26 على التوالي.. تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية

للأسبوع الـ 26 على التوالي.. تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت المظاهرات، مساء اليوم السبت، في إسرائيل احتجاجاً على تعديلات حكومة نتنياهو في جهاز القضاء.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن مئات المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الإصلاحات القانونية في أنحاء إسرائيل.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع في إسرائيل تزامنا مع المظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع.

وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس الماضي تعليق الخطة لإعطاء فرصة للحوار، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

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